Técnicos Universitários do Daer, alertam: com a autarquia sucateada as rodovias estaduais estão em risco

A Sociedade dos Técnicos eUniversitários do DAER, SUDAER, entidade que existe há mais de 60 anos, iniciou nesta semana uma campanha para compartilhar com a sociedade gaúcha a situação da malha rodoviária estadual. A gestão dos 10 mil quilômetros de estradas do Rio Grande do Sul corre sério risco diante da situação que a autarquia se encontra.

Ao longo dos anos, o DAER vem sofrendo de forma lenta com o sucateamento de sua estrutura. A perspectiva é que em 2026, somente 13% do quadro de pessoal da autarquia esteja preenchido, para a gestão de praticamente toda a malha rodoviária gaúcha. Isso se evidencia com a realização de apenas dois concursos públicos realizados nos últimos 30 anos, sendo o mais recente em 2011 e também com o fato da autarquia se utilizar de contratados emergenciais e temporários há mais de 14 anos.

A proposta é feita para chamar a atenção do Governo do Estado e demais autoridades políticas sobre este cenário. “Se nada for feito para reverter esta situação, não será possível manter a segurança viária e dos cidadãos usuários das rodovias estaduais. Não há condições de prestação adequada e eficiente dos serviços rodoviários”, comenta Paulo Ricardo Campos Velho, Presidente da Sudaer.

A consequência dessa realidade afeta diretamente a gestão das rodovias gaúchas, pois existe sobrecarga de contratos por fiscal, perda de pessoal qualificado e experiente devido ao fato de muitos salários dos profissionais estarem abaixo do piso legal das categorias vinculadas ao CREA. Outro dado alarmante é que vencimento básico dos cargos de nível médio está abaixo do valor do salário mínimo.

Além disso, diferente de outras realidades, 95% da malha rodoviária do Rio Grande do Sul não tem viabilidade de concessão (pedágio), o que demonstra a necessidade da contínua atuação do DAER.

A campanha “RODOVIAS ESTADUAIS EM RISCO” será veiculada em outdoors, além disso, estão previstas ações em jornais e redes sociais.