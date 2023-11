Rede hoteleira aquecida devido às finais do Brasileiro de Velocross em Alegrete

Share on Email

Segundo os organizadores do evento, a estimativa é que um grande público esteja presente na Terceira Capital Farroupilha para prestigiar o maior evento da categoria.

A reportagem do PAT, entrou em contato com diversos hotéis da cidade e procurou entender como está a procura de vagas para esse grande evento. A grande maioria dos hotéis está com a lotação máxima preenchida, porém, restam algumas vagas disponíveis em alguns hotéis.

Segundo o coordenador Jonathan Cassol, a estimativa é que mais de 5 mil pessoas estejam presentes no CT Alegrete de Velocross no próximo domingo. O evento começa a partir das 8h45 e deve receber pessoas de todas localidades do Brasil e de países vizinhos, que são adeptos de da velocidade.