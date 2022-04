Rede municipal de ensino é dotada de notebooks e chromebooks

Dando continuidade ao Programa de Inserção Tecnológica nas Escolas Municipais, iniciado pela contratação da plataforma Clickideia, onde é ofertado ensino remoto, que atendeu a rede municipal durante o período pandêmico com as aulas híbridas, a Prefeitura entregou na manhã desta quarta-feira (6/4), no salão azul do Centro Administrativo, 310 notebooks aos professores e 500 chromebooks para estudantes das escolas municipais urbanas e rurais.

A secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Angela Viero, destacou a importância de investir em tecnologia no âmbito da educação municipal. “Tanto os alunos quanto os profissionais da Educação precisam estar conectados e merecem o que há de mais moderno no processo de aprendizagem. Nosso trabalho vem sendo ampliado ano a ano para oferecer um ensino de qualidade às nossas crianças”, diz. Ela explica que os notebooks entregues aos profissionais da Educação facilitarão ações formativas, planejamentos, registros e relatórios no dia a dia. “Além de contribuir para a aquisição de novas competências relacionadas à tecnologia da informação e da comunicação, a tecnologia reflete diretamente na qualidade do trabalho realizado com os alunos”, esclarece.

Ao fazer uso da palavra, a professora Ana Peres, diretora do Polo João André Figueira e presidente da ADEMA – Associação dos Diretores das Escolas Municipais de Alegrete, destacou que “hoje é um dia muito significativo para nós diretores das escolas. É um dia de grande importância na qualidade da educação. Hoje nós estamos presenciando um fato inédito na educação municipal, levando para os rincões de Alegrete a tecnologia que chegará nas mãos dos nossos professores e alunos. Uma oportunidade de termos esse ato de aporte tecnológico e pedagógico que ficará marcado na nossa história”, declarou.

O professor Cláudio Ceolin, diretor do Polo Constantino de Souza Nunes e presidente do Conselho de Educação de Alegrete, ressaltou que “este momento é diferente e vai se perpetuar por um longo tempo na história de cada escola, professores e também pelos alunos, pois tivemos uma pandemia, mas conseguimos evoluir. Parabenizo a prefeitura por essa iniciativa”.

O vice-prefeito, Jesse Trindade, afirmou que a administração atual está imbuída em qualificar os métodos de ensino em sala de aula.

“Integrar e estruturar o uso de ferramentas que ajudam na dinâmica em sala de aula é algo que será posto em prática diariamente, qualificando a inclusão digital no ambiente escolar. Estamos investindo nos agentes principais, que são os alunos e também os nossos professores. Em todas as nossas ações, em todos os movimentos, pensamos em garantir um novo futuro para nossas crianças. Daqui a 5 ou 10 anos os resultados irão aparecer com essa gurizada”.

“É o maior investimento que a Prefeitura já fez na área. Ele incentiva a inovação e promove a qualificação da nossa rede municipal de educação. Precisamos garantir o acesso das crianças à tecnologia e dar condições de trabalho para nossos professores”, destacou o prefeito Márcio Amaral.

De acordo com o prefeito, ao longo de 2021, as escolas municipais receberam reformas e melhorias na rede tecnológica e nos sistemas de informação, preparando-as para a inserção destas novas ferramentas entregues hoje pela prefeitura. “Agora, estes equipamentos estão sendo distribuídos a cada escola municipal e servirá como um recurso poderoso para a formação dos nossos estudantes”, argumentou.

Receberam os notebooks e chromebooks os representantes das EMEBs urbanas e rurais do Município.

EMEBs Rurais

– Polo Educacional João André Figueira

– Polo Educacional Francisco Mafaldo

– Polo Educacional Murilo Nunes

– Polo Educacional Silvestre Gonçalves

– Polo Educacional Constantino de Souza Nunes

– Polo Educacional João Cadore

– Polo Educacional Polo Costa Leite

– Polo Educacional Alfredo Soares Leães

EMEBs Urbanas

– Antônio Saint Pastous de Freitas

– Valdemar Borges

– Luiza de Freitas Vale Aranha

– Fernando Ferrari

– Honório Lemes

– Marcelo de Freitas Faraco

– Francisco Carlos

– Eurípedes Brasil Milano

– Princesa Isabel

– Lions Clube

– José Antônio Vilaverde Moura

– Alcy Cheuiche