Redomão Crioulo “Doma de Ouro” reúne mais de 180 ginetes em Alegrete

Entre os dias 24 e 27 de novembro a pista de rodeio do parque Dr. Lauro Dorneles foi palco do Redomão Crioulo “Doma de Ouro”.

O evento recebeu cerca de 200 participantes de várias cidades da região como Santana do Livramento, Uruguaiana, Quaraí, Bagé, Dom Pedrito e Alegrete.

Provas de paleteadas movimentaram o Parque de Exposição.

Esse foi o primeiro evento oficial da nova diretoria do Núcleo de Criadores de Cavalo Crioulo de Alegrete – NCCCA, capitaneada pelo presidente Vladson Chaves e sua diretoria:

Vice-presidente- Luis Aníbal Iung(liga) e Gustavo Carlesso

Tesoureiros – Alfeu Guerra e Paulo Valente

Secretario – Fernando Carbone

Diretor de Morfologia – Roberto Gimes

Diretor de Provas Funcionais – Vinicius Freitas

Chefe da Campeira – Cleir Brandolt

O evento distribuiu R$ 24.500 em premiação mais troféus aos melhores nas quatro provas do Redomão, Doma 21 dias, 1 ano de freio (doma), Crioulaço e Paleteada.

No Crioulaço cerca de 40 inscritos participaram da disputa. Já na doma de 21 dias, 50 participantes, e na de 1 ano de doma, foram 15 ginetes. A tradicional paleteada Forças A e B, reuniu 60 competidores.

Na prova de 21 dias de doma, o título ficou com Rapsódia do Igiquiquá, ginete Evandro Bonetto, seguido de Namorada 3995 da Tradição, ginete Tiago Bagé. Em terceiro Imagem Linda do Barulho, ginete Leonardo Loureiro, Com Daga Chimarrão, ginete Márcio Costa e Eleito 1513 da Escondida, ginete Emerson Aguilar, quarto e quinto colocados respectivamente.

Pela prova de 1 ano de freio, deu Calandra de San Diego, ginete Alessandro Costa, Ulisses do Jacaraí, ginete Leonadro Brandolt em segundo e terceiro colocado Carmel do Quaraci, ginete Diego Pereira.

Na Força A, das paleteadas, a dupla campeã foi formada por Imigrante II da Camila com o ginete Januário

e Joia Roubada da Camila, com o ginete Pablo Fialho. Vice campeã foi a dupla kt Apoteose, ginete Guilherme Tellechea e Kt Zuca, montada por Pedro Hamm. A terceira posição coube a dupla Tertúlia da JPN, ginete Diego Silveira, e Qualquiera da Escondida, com o ginete Júnior Messa.

No Crioulaço oficial Força A, a classificação foi a seguinte:

Box 15

Sandro Oliveira – PR Bravo Vasco

Diego Lima – Três Cerros Fiador

Box 29

Sandro Oliveira – Impostora Askatasuna

Diego Lima – Estampada Bertolene

Box 40

Otaviano Souza – Destacada do Tavico

Thiago Mota – kibiçada do Capilheiro

Fotos: Santierri