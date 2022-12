Segunda rotatória, da Praça Nova, é implementada

Share on Email

A instalação, neste dia, é na Avenida Doutor Lauro Dorneles com a rua Waldemar Masson.

O trabalho mais uma vez iniciou cedo, com a retirada do semáforo que havia no local, e deve ser concluído até o início da tarde.

Uma outra mudança já realizada naquela região foi a troca de sentido da rua Waldemar Masson.

A primeira quadra, até o cruzamento com a Rua Bento Manoel, teve o fluxo direcionado no sentido Centro/Bairro, ou seja, está com sentido único.

Esta, é a quinta rotatória implementada na cidade nos últimos meses.

O dispositivo também limita a velocidade, organiza o fluxo do tráfego, reduz conflitos e melhora a fluidez dos veículos, entre outros benefícios.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), diz que o veículo que já está circulando, terá preferência na rotatória. O artigo 29 do CTB é bem claro: “no caso de rotatória, [tem preferência] aquele que estiver circulando por ela”.