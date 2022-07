Redução de ICMS dos combustíveis anima consumidores com a queda nos preços

O governo do Rio Grande do Sul anunciou que, a partir de sexta-feira (1º), as alíquotas do ICMS sobre o diesel serão reduzidas pela metade. A taxa, que hoje é de 12%, deve ficar em 6,2% conforme a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz). A decisão foi tomada após reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) definir uma nova política de cálculo sobre o preço do combustível.

Com a nova regra, deixam de vigorar os atuais preços de referência para o cálculo do ICMS. A taxa passa a considerar a média dos últimos cinco anos até maio de 2022.

O empresário Silvanio Lima diz que é uma boa notícia e aguarda para ver como vão ficar os preços, mas é certo que terão redução. Hoje a gasolina comum em seu posto está em R$6.69.

Jarbas da Costa que trabalha com a badeira da Ipiranga diz que a gasolina comum está 6.99. Ele comenta que é uma boa notícia porque com a redução aumenta o consumo e isso para quem vende é bom. Ela vinha muita cara mesmo, assim como o diesel, combustível fundamental a quem transporta alimentos e vários outros produtos, observa.