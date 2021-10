Representação do Passo Novo vai ao Prefeito para o retorno da equipe da UBS

O grupo levou um abaixo-assinado endereçado ao Prefeito, Márcio Amaral, na intenção de manter a equipe de Saúde que atendia aquela comunidade e foi substituída na semana passada.

Parte da comunidade mostra-se inconformada com a forma que foi realizado remanejo de servidores. “Agora que tínhamos um médico com atenção e cuidado com os pacientes, eles foram retirados sem, sequer, dar uma explicação” disse Alziro Mafra, morador do Passo Novo.

Para o vereador Itamar o processo deveria ter sido conduzido de outra maneira. Reunir-se com a comunidade no meio da rua e fazer exposição dos desacertos dos servidores com relação a parte administrativa da UBS, como foi feito no sábado (9), pegou muito mal.

“O Passo Novo adotou aquela equipe e para a comunidade ela estava fazendo um bom trabalho”. Disse também que estranhou a atitude do Presidente do Conselho da Saúde, membro do Conselho com assento no segmento dos Usuários em nenhum momento buscou ouvir os interessados.

A secretária Haracelli garante que vai melhorar o atendimento e que o remanejo de servidores esta acontecendo também em outras UBS buscando a equiparação das equipes.

A reunião foi agendada pelo Vereador Itamar Rodriguez, presidente da Comissão de infraestrutura e Bem Estar Social e teve a participação dos vereadores Cléo Severo, Eder Fioravante e do Presidente do Conselho da Saúde.