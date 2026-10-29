Representando o Brasil, jovem alegretense vai à França para participar do Fórum Mundial pela Democracia

O evento será realizado nos dias 2 e 3 de novembro, em Estrasburgo, reunindo representantes políticos, ativistas, integrantes da sociedade civil e jovens de diferentes países para debater os desafios das democracias contemporâneas.

Andressa recebeu o convite para participar do encontro na representação jovem ligada ao Conselho da Europa. Conforme informações repassadas à reportagem, ela será a única brasileira a participar nessa categoria, levando a perspectiva da juventude brasileira para as discussões internacionais.

A viagem começou na noite da quarta-feira, com um itinerário internacional até a cidade francesa, onde ocorrerão as atividades. A participação representa uma oportunidade de intercâmbio com jovens e representantes de diferentes países envolvidos em iniciativas de participação cidadã e fortalecimento democrático.

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Debate sobre o futuro da democracia

O Fórum Mundial para a Democracia é uma plataforma internacional que busca promover o diálogo entre representantes políticos, ativistas e organizações da sociedade civil sobre soluções para os principais desafios enfrentados pelas democracias. A programação também incentiva iniciativas inovadoras que ampliem a participação da população e fortaleçam instituições mais inclusivas.

Em 2026, o encontro tem como tema “Ruptura ou renovação? Segurança democrática para o nosso futuro”. Entre os assuntos previstos estão participação cidadã, combate à desinformação, inteligência artificial, justiça social e inovação democrática.

A programação pretende reunir diferentes perspectivas sobre o futuro das instituições democráticas e discutir caminhos para enfrentar desafios que afetam a confiança pública e o envolvimento da população nos processos de decisão.