Enxame de abelhas em veículo mobiliza Guarda Municipal, Brigada Militar e Bombeiros

Um enxame de abelhas em uma caminhonete, Chevrolet Tracker, mobilizou equipes de segurança na rua General Sampaio, nas imediações do supermercado Atacadaço, Centro de Alegrete. A ocorrência levou à atuação da Guarda Municipal e da Brigada Militar, além do acionamento do Corpo de Bombeiros.

Conforme as informações disponíveis, o enxame permaneceu restrito ao veículo, sem registro de pessoas feridas.

Como medida preventiva, a Guarda Municipal realizou o isolamento da área, enquanto a Brigada Militar fechou o acesso à quadra, visando evitar a aproximação de pedestres e garantir a segurança nas imediações.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência envolvendo o enxame.

A orientação em situações desse tipo é manter distância e não tentar remover as abelhas por conta própria, aguardando a atuação de profissionais capacitados.

Até o momento, não foram informados detalhes sobre as circunstâncias que levaram à presença do enxame na caminhonete nem sobre o desfecho do atendimento.