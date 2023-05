Manoel Viana se mobiliza para amparar legalmente o abate e transporte de animais

Na noite do dia 4 de maio, representantes da Segurança Pública do Estado e da fiscalização Municipal de Manoel Viana, se reuniram com Patrões de Entidades e pessoas da comunidade para esclarecer procedimentos necessários para realização do abate e transporte de animais.



Cada representante explanou sobre seu papel no sistema fiscalizatório e sobre a legislação pertinente ao tema. Os participantes expuseram suas realidades e realizaram questionamentos sanando suas dúvidas.

Por fim, foram apontados algumas alternativas para que se possa cumprir com a legislação e proporcionar meios para que o abate e o transporte de animais possa ser efetuado com amparo da legislação.

Estiveram presentes:

Patrões de Entidade;