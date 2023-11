Reunião com participantes da Cavalgada e Gincana do Bem ajusta detalhes

Share on Email

Uma importante reunião no início da noite de terça-feira (14), envolveu representantes de entidades e parceiros da Cavalgada do Bem e Gincana do Bem.

O encontro foi realizado no CTG Aconchego dos Caranchos, sob o comando do vereador e tradicionalista Cléo Trindade. O objetivo geral foi decidir e alinhar procedimentos, horários e itinerários da Cavalgada e Gincana do Bem, destacou Trindade.

Já confirmada para ocorrer nos dias 9 e 10 de dezembro, no parque dos Aguateiros, um dos temas discutidos na reunião foi a organização de arrecadação de alimentos juntos aos supermercados e o regulamento da Gincana, bem com a inscrição no site da RBS TV.

Outro tema abordado foi sobre o cadastramento do evento na inspetoria veterinária e a organização quanto à recepção da caravana da RBS no dia 10.

Durante a reunião foram confirmadas algumas entidades participantes. Entre CTGs, Sentinela do Ibicuí; DTG Juventude; Honório Lemes; Vaqueanos da Fronteira e Cavaleiros do Alegrete. Entre piquetes, o GT Os Tauras; Alegretense; Filhos do Cerro; Adão Brandolt; Presilha da Amizade; Igiquiquá e Dionísio da Costa Leite. Pelas invernadas confirmaram presença, o DTG Juventude e Campeiros da Liberdade.

Coube ao coordenador da Gincana Cléo Trindade, mencionar a importância da retomada do evento , que é um marco na cidade, ponderou o tradicionalista.

Na próxima quinta-feira (16), ficou marcada outra reunião para confirmar os últimos detalhes. O encontro ocorre no Vaqueanos, às 19hs.