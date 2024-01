Plano de contigência da Defesa Civil prioriza prevenção de enxurradas e focos de incêndio no interior

A Defesa Civil tem um plano de contingência que é atualizado a cada ano, sendo que o que está em vigência foi atualizado em junho de 2023.

Renato Arnoud Grande, coordendaor da Defesa Civil de Alegrete, diz que esse plano é atualizado anualmente e ainda segue válido. De tópicos sobre a decorrência dos desastres climáticos, a Defesa Civil tem mais uma prevenção e sobre chuvas intensas e vendavais conta com um estoque de lonas. -Em caso de enchentes e inundações mantemos o monitoramento constante do nível do rio Ibirapuitã, bem como as previsões de chuvas”.

Na questão das enxurradas na zona urbana, Renato Grande, informa que a Secretaria de Infraestrutura trabalha na manutenção e limpeza das vias a fim de solucionar os casos reincidentes. Já as enxurradas que podem ocorrer nas estradas vicinais do município ficam a cargo da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural que, também, trabalha para amenizar os casos, atesta. E a respeito de estiagem, está em processo de compra de dois reservatórios de água móveis (viniliq pipa), caso seja necessário abastecer com água potável a população da zona rural.

Outro aspecto previsto no plano de contigência do Município, se refere a a incêndios e queimadas na zona rural. Renato diz que a DC conta com a campanha em parceria com o Sindicato Rural de Alegrete. Dentre as medidas solicitam: que ao avistarem fumaça suspeita ou foco de incêndio no campo, os moradores devem avisar imediatamente nos grupos whatsApp; os grupos formados em localidades devem se mobilizar para começar o apoio relatando algum ponto de referência; todos os grupos de produtores devem ter planos de contingência e ter recebido treinamento. E em caso de qualquer ocorrência ligue 193.