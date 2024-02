Reunião na Câmara vai apontar possibilidades de realização do Carnaval de rua em Alegrete

Uma iniciativa do gabinete do vereador Anilton Oliveira (PT) promove, no dia 8, uma reunião com os principais atores que participam, de alguma forma, para a possível realização do Carnaval de rua, fora de época, em 2024, aqui em Alegrete. O vereador diz que é preciso esclarecer o estigma de que a festa popular poderá não ser realizada em razão de apontamentos sobre as obras de camarotes pelo Ministério Público. O fato, comenta o vereador, do que está sendo investigado sobre as obras de 2023 não tem a ver com a realização ou não do Carnaval deste ano.

Para essa reunião, foram convidados o Executivo, todos os vereadores, o Ministério Público, Assercal, presidentes de escolas de samba, Brigada Militar, Bombeiros e imprensa. Quanto à data e local, caso a festa seja realizada, Oliveira informa que isso será definido pela Assercal e, em caso de contratação de arquibancadas, acredita que o recurso deve ser administrado pelo ente público, no caso a Prefeitura.

Se o Carnaval de rua, fora de época, fosse realizado, Alegrete poderia contar com cinco escolas de samba: Ritmistas, Mica, Imperatriz da Praça Nova, Pôr do sol e a mais nova agremiação, a Rosas de Ouro.