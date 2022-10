RGE realiza workshop sobre solicitação de serviços

A RGE promoverá uma série de workshops com prefeituras dos municípios da sua área de concessão para orientar sobre solicitações de obras e outros serviços junto à distribuidora. O primeiro evento será na próxima quarta-feira, 5, de forma online, direcionado às prefeituras da região Central e Fronteira Oeste, e tem previsão de participação de 79 cidades, entre elas, Alegrete, Manoel Viana, Santana do Livramento, Uruguaiana e Quaraí.

Entre os assuntos abordados estão as orientações técnicas e comerciais como padrões de entradas de energia, projetos elétricos, solicitação de aumento de carga, documentação necessária para os processos, canais de atendimento e pedidos de ligação com necessidade de extensão de rede.

Extensão de rede – Quando o cliente solicita um pedido de nova ligação, precisa preencher um formulário digital especificando, dentre outras questões, a existência de rede de energia elétrica há pelo menos 30 metros de distância da sua residência. Nos casos em que existe rede próxima que possa fornecer a energia ao cliente solicitante, a RGE faz a ligação normalmente. Caso contrário, a RGE orienta o cliente a entregar uma série de documentos para que a empresa possa elaborar o projeto para levar a energia até o ponto desejado no imóvel. Com o projeto concluído, o cliente pode contratar uma empresa particular para executar a obra ou optar pela execução da própria RGE. Em ambos os casos, o custo é do cliente.