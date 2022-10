CAD único mostra que mais de três mil pessoas são beneficiadas com auxílios

Share on Email

A Secretaria de Promoção Social, através do Cadastro Único e reponsável por cadastrar as famílias que recebem benefícios sociais do Governo Federal.

Em Alegrete existem 3.312 famílias recebendo benefícios sociais. O CAD único se divide em famílias em extrema pobreza; em situação de pobreza; famílias de baixa renda e famílias acima de meio salário mínimo.

O benefício médio mensal repassado às famílias atualmente é de 600,73, o que totalizou em agosto o valor de 1,9 milhão de reais reapassados para Alegrete. A Secretária lembra que as pessoas com CAD único ainda podem ter benefício nos CRAs do Município.

Os números apontam:

Famílias em situação de extrema pobreza: 1.974

Famílias em situação de pobreza: 1.930

Famílias de baixa renda: 3.581

Famílias acima 1/2 salário: 4.222

Ainda temos o percentual do BPC inscritos no cadastro único.

pessoas com deficiência de idosos 1.715/ativos

idosos 1.183 ativos