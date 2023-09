Rio Ibicuí em Manoel Viana ainda está com mais de 1m acima da cota de inundação

Share on Email

Nesta quinta-feira (21), o nível do Rio Ibicuí em Manoel Viana estava com 10m91cm, ou seja, 1m31cm acima da cota de inundação que é fixada em 9m60cm. Nas últimas 12 horas, o recuou foi

A Defesa Civil no município continua prestando o auxílio para 42 pessoas que ficaram desalojadas em casas de familiares e amigos. As cerca de 21 famílias atingidas são moradores dos bairros Restinga, Navegantes e Progresso.

Conforme a estação automática da CPRM/ANA, nas últimas 24 horas não há registro de chuva na cidade. No entanto, a previsão do Climatempo é de sol entre nuvens nesta quinta com 21mm previstos. Já na sexta (22), a previsão aponta chuva passageira (25mm). Entre sábado e o domingo, o Climatempo aponta mais 18mm de chuva, nas a possibilidade de se confirmar é de 67%.

Foto: reprodução