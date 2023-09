Rio Ibirapuitã em declínio: 266 pessoas estão fora de casa

Felizmente, as últimas atualizações do Boletim Defesa Civil, deste sábado(16) indicam que o rio está em declínio e, nesta manhã, às 8h, a aferição era de 11,44metros.

Durante esse período, 266 pessoas foram afetadas. Destas, 31 famílias ficaram desabrigadas, totalizando 90 pessoas, enquanto 61 famílias foram desalojadas, somando 176 pessoas desalojadas.

João, o dono de casa volante que já passou pelas piores enchentes, em Alegrete

Os bairros atingidos pela enchente incluem Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo, Promorar, Vila Izabel e Centenário. A situação mobilizou a ativação de abrigos para acolher os afetados. Atualmente, os abrigos ativos estão localizados no Ginásio do Oswaldo Aranha, no Antigo Posto do Bairro Macedo e no SAAIA.

Para informações adicionais e assistência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil de Alegrete pelos números (55) 3961 1707 e (55) 991589544.