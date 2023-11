Rio Taquari transborda, alaga ruas e famílias precisam ser retiradas de casa em Lajeado

O nível do Rio Taquari chegou a 22,94 metros na manhã deste sábado (18) em Lajeado, no Vale do Taquari, passando da cota de inundação. Com isso, a água começou a atingir ruas e casas da cidade.

Pelo menos 30 famílias precisaram ser retiradas de casa por agentes da Defesa Civil e da prefeitura da cidade. Elas estão sendo recebidas no Parque do Imigrante.

A região é a mesma atingida pela passagem de um ciclone extratropical no início de setembro, que causou mais de 50 mortes, destruiu cidades e deixou prejuízos milionários., além de dezenas de milhares de desabrigados e desalojados. Cidades como Muçum e Roca Sales foram destruídas quase completamente após a enchente.

Em Arroio do Meio, na mesma região, uma família precisou sair de casa por conta dos alagamentos, de acordo com a Defesa Civil da cidade.

​Em Roca Sales, o coordenador da Defesa Civil da cidade, Silvinho Zart, descreve a situação como “bem complicado”. De acordo com ele, várias ruas da cidade estão alagadas e tubulações que haviam sido danificadas na enchente anterior, em setembro, não conseguem dar vazão à água agora. Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e voluntários estão em alerta desde a noite de sexta, caso famílias precisem ser retiradas de casa.

A chuva intensa fez cair árvores que geram quatro pontos de bloqueio na RS-129, entre Encantado e Muçum. O acesso entre as cidades está sendo feito por desvios.

Fonte: G1

Foto: Agora no Vale