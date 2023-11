Movimentação no CT Velocross, em Alegrete, evidencia a grandiosidade de uma final de brasileiro

O local, situado na Estrada dos Pinheiros, a 1,3 km da BR-290, ficou repleto de motorhomes, vans e veículos com reboques carregados de motos. O ronco dos motores, em meio a muita agitação nos boxes, anunciava o primeiro dia do evento que celebraria a final de um campeonato brasileiro da modalidade na Fronteira Oeste.

Coube a Alegrete sediar a última etapa, fundamentada no esforço e dedicação do grupo de pilotos do Centro de Treinamento Velocross de Alegrete. O esforço tornou-se visível quando o presidente do CT, Marcelo Noetzold, desceu de um trator e subiu em outro, tudo para nivelar a pista. Do outro lado, Jonathan Cassol Reinamann, piloto e um dos âncoras da organização, atendia incessantemente o telefone enquanto os participantes chegavam em busca de seus boxes para montar o QG.

A sexta-feira foi marcada por ajustes finais, incluindo a instalação da internet para a transmissão ao vivo das baterias, os últimos detalhes da iluminação, a montagem da praça de alimentação e o vai e vem de motos no espaço dos boxes.

Neste sábado, a partir das 8h, os pilotos realizam os treinos livres, conforme a escala previamente programada pela comissão técnica da prova. No período da tarde, ocorrem as provas valendo títulos. A entrada no CT é franca, porém os motoristas que desejarem ingressar com o veículo na zona de estacionamento devem pagar R$ 10 (Dez Reais).

A prova também é válida pela 4ª e última etapa do Campeonato Gaúcho de Velocross 2023. Previsto para 6 etapas, o estadual teve que ser encurtado devido aos problemas causados pelas enchentes e ainda à chuva em diversas regiões do estado.

A programação da etapa tem início no sábado, com os treinos livres a partir das 8h30min, e as corridas largam a partir das 15 horas. No domingo, os treinos iniciam no mesmo horário, com as corridas a partir do meio-dia.

Inserido no evento e integrante no calendário da OktoberSportDay, no domingo, ocorre uma prova de mountain bike, com largada e chegada no CT. A Volta da Raposa terá dois percursos, o longo com cerca de 65 km e o menor de 46 km (Volta da Sanga). A prova deve contar com ciclistas das cidades da região.

O Campeonato Gaúcho de Velocross 2023 conta com patrocinadores oficiais, o apoio de algumas empresas locais e é realizado pelo CT Velocross Alegrete, OktoberSportDay, com o apoio da Prefeitura Municipal de Alegrete.

