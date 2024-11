Roda de conversa marca segundo dia da Semana da Consciência negra em Alegrete

Share on Email

Segundo o palestrante e historiador, Márcio Sonego, o Brasil é o segundo maior país do mundo que tem 56% da sua população negra ou parda. Além disso, ele enfatizou alguns fatores para qual o dia 20 de novembro seja feriado Nacional em todo o país.

Logo após, as leis de de emancipação foram explicadas ao público presente na casa do legislativo. Após a introdução inicial, uma roda de conversa foi aberta ao presentes no evento. O vereador João Leivas, fez questão de destacar a representatividade da data para todos os públicos e completou dizendo que todos devem respeitar a raça negra e suas pluralidades.

O encerramento ocorre às 19h, com a Sessão Solene “Estrela Negra que Reluz”, que prestará homenagens e reconhecimentos, reafirmando a importância da representatividade e da diversidade cultural no município.