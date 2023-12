Rodada dos 40tinha da LAF começa com goleadas e bons jogos

Share on Email

A bola rolou na abertura do campeonato amador na categoria sênior especial da Liga Alegretense de Futebol. Num sábado de temperatura acima dos 40ºC, a primeira rodada registrou seis jogos na categoria xodó da Liga, os 40tinha.

Nas seis partidas da rodada foram registrados 26 gols numa média de 4,3 gols por jogo. A temporada 2023 que iniciou atrasada, vai invadir 2024. Pela Chave “A”, o único jogo mais equilibrado da rodada foi entre Nacional e o São José, vitória de 2 a 1 para o time colorado do bairro Macedo.

Quem largou de pé direito, foi o time do outro lado da Ponte. O Ibirapuitã aplicou 7 a 0 em cima do Aimoré. Também coube a outro time da região da ponte, aplicar mais uma goleada. O Centenário desbancou o União no clássico e venceu por 5 a 1.

Na “B”, o Ser Ceva superou a AABB por 4 a 2. Já o Clube Independente da Tinga fez 3 a 0 sobre o Cruzeiro. Fechando a rodada o time sênior especial do Boca Jr. goleou os visitantes. O Vianense levou 4 a 0 do time alegretense que carrega o nome do clube da Bombonera.

Conforme apurado pela reportagem a segunda rodada do campeonato retorna no dia 13 de janeiro de 2024.

Fotos: Valdir Knierim