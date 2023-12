Homem, com extensa ficha criminal, foi preso por tentativa de homicídio

O indivíduo, com um extenso histórico criminal, foi alvo de uma operação da Polícia Civil em Alegrete. Os Policiais do Setor de Investigações da 1ª Dp/Alegrete e Decrab/Alegrete, sob a coordenação do Delegado Éwerton Melo, efetuaram com sucesso o cumprimento de um Mandado de Prisão Preventiva no bairro Progresso.

Carros antigos e iluminados vão pecorrer bairros, de Alegrete, levando alegria às crianças

O indivíduo detido acumula diversas passagens pela polícia, sendo que entre elas se destacam três tentativas de homicídio. A última ocorrência registrada foi em 9 de dezembro, nas imediações de sua residência no bairro Progresso.

Na madrugada daquele dia, por volta das 3h, uma guarnição policial foi acionada na Santa Casa de Caridade de Alegrete para averiguar uma situação envolvendo um paciente ferido por disparos de arma de fogo. A vítima, um homem de 52 anos, apresentava ferimentos na perna, mais especificamente na região da tíbia, causados por um disparo de arma de fogo (01 DAF).

Corpo de homem desaparecido foi encontrado queimado em mato próximo dos Canudos

Conforme o relato da vítima, o incidente teve origem quando o suspeito, residente nas proximidades, se aproximou portando um facão e tentou agredi-lo. Após a tentativa de agressão com o facão, o agressor efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção.

Vídeo: motorista colide em caminhonete estacionada e capota; ele foi preso com sinais de embriaguez

O suspeito, contudo, não foi localizado no momento da ocorrência. A vítima recebeu atendimento médico no Hospital Santa Casa de Caridade, onde permaneceu hospitalizado. O registro da ocorrência foi realizado na Delegacia de Polícia como tentativa de homicídio.

O histórico criminal do preso revela seu envolvimento em diversos delitos, incluindo lesão corporal (2 passagens), furto, posse de entorpecente, perturbação da tranquilidade, vias de fato, tráfico ilícito de drogas, porte ilegal de arma de fogo, ameaça (4 passagens) e tentativa de homicídio doloso. O indivíduo permanecerá sob custódia aguardando os procedimentos legais.