Rosas de Ouro escolhe sua corte adulta: Patrícia Gindri é a Rainha

Nathalia Teixeira Fagundes e Natanaele Aguiar foram agraciadas com as faixas de Princesas da Escola Rosas de Ouro, em uma cerimônia conduzida por uma comissão julgadora democrática, presidida pelo radialista Giovane Freitas. A comissão, composta por Cristina Aurélio, Josiele Carvalho, Sérgio Prates e Andréa Carneiro, avaliou criteriosamente as candidatas com base em cinco quesitos pré-estabelecidos.

O desfile das candidatas foi embalado pela batucada da Furacão Verde e Rosa, sob a regência do Mestre Sandro Paixão, seguido pelo animado Bloco Pior é Nada, que contagiou o público presente. Entre os espectadores, estavam ex-presidentes do Rosas, incluindo João Aires, Edegar Lopes, Vladimir Dica e Felipe Santos, cujo apoio é fundamental para o sucesso de cada evento.

A dedicação incansável de Ana Amélia e de todas as mulheres envolvidas na organização merece destaque, pois são elas que garantem o êxito de cada iniciativa. A Rosas de Ouro continua a marcar uma nova etapa em sua história e na história do Carnaval de Alegrete, com o compromisso de celebrar a tradição e a alegria carnavalesca.

Com informações e fotos: jornalista e diretor financeiro: Paulo Berquó