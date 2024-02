Tradição e devoção marcam a carreata e procissão à Nossa Senhora dos Navegantes

As atividades iniciaram-se na última quinta-feira, dia 1º de fevereiro, com um Tríduo religioso, marcado pelo percurso da imagem em diversas igrejas da região.

A celebração principal teve início às 07h30min com a saída da Carreata da Igreja Matriz, localizada no coração do Centro de Alegrete. O cortejo percorreu as ruas da cidade até alcançar o trevo de acesso ao Balneário Caverá, situado às margens da BR-290, passando pela ponte Borges de Medeiros.

Do trevo em diante, os fiéis deram continuidade à devoção em uma solene procissão que conduziu a imagem da Nossa Senhora dos Navegantes até o destino final, o Balneário Caverá onde algumas famílias decoraram a frente das residências com balões. Lá, a jornada espiritual culminou com a celebração da Missa com bênçãos especiais.

A Guarda Municipal acompanhou durante todo o percurso, assim como, o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a partir do trevo.

Fotos : Flaviane Antolini e Júlio Cesar dos Santos