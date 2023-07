A poesia de Quintana em várias linguagens no domingo na Praça

Na tarde do dia 30, a Praça Getúlio Vargas ganhou vida com a segunda edição do Projeto Quintanares, uma iniciativa conjunta do Sistema Fecomércio-RS/Sesc e da Prefeitura de Alegrete, inspirada na obra do renomado poeta Mário Quintana. A celebração especial ocorreu em homenagem ao aniversário de 117 anos do poeta, uma das figuras mais emblemáticas da literatura brasileira.

O evento reuniu pessoas de todas as idades, atraídas pelas diversas atividades culturais e artísticas programadas para o dia. Com performances teatrais, recitais poéticos e um show musical acústico, a praça foi “tomada” pela cultura.

Uma das apresentações foi o espetáculo “Lili Inventa o Mundo”, promovido pelo Grupo Teatral Masckara de Cruz Alta. Crianças e adultos mergulharam em um mundo de fantasia e diversão, encantados pelas performances do grupo teatral. Na sequência, o Grupo Lutálica, apresentou a performance ‘Café com Mário”.

Em seguida, o palco foi tomado por Túlio Urach e seus amigos, com um show musical especial, inteiramente dedicado à memória de Mário Quintana.

O Projeto Mário para Todos também marcou presença com suas performances, enriquecendo ainda mais a experiência do público ao explorar diferentes linguagens artísticas que dialogam com a obra e o espírito de Mário Quintana. E não poderia faltar o delicioso toque gastronômico do evento: a distribuição de quindins pelo personagem Quintaninha (Bento Quintana), que adoçou ainda mais o encontro.

Também houve a presença de autoridades e representantes da cultura como o prefeito Márcio Amaral, vice-prefeito Jesse Trindade, que prestigiaram a celebração, acompanhados das famílias. Rui Medeiros, Secretário de Educação e o Diretor de Cultura, Rodrigo Guterres, também marcaram presença, reforçando o compromisso da cidade com a cultura e a educação.

Vanessa Moraes, presidente do MDB Jovem e tesoureira do Diretório Estadual, além de outros representantes do Sesc e Senac, como Paulo Amaral, contribuíram com sua presença e apoio ao projeto, enaltecendo a relevância da iniciativa para a comunidade local.

O Projeto Quintanares representa muito mais do que um evento cultural; é uma homenagem viva ao legado de Mário Quintana, que continua a inspirar e encantar gerações com sua poesia singular.