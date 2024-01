Rosas de Ouro: Val Bicca é coroada madrinha da bateria em noite de homenagens e samba

A noite da Madrinha da escola de Samba Rosas de Ouro, iniciou com uma comovente homenagem a João Peres, um amigo e baluarte da escola que faleceu na manhã de sábado.

Sob a regência do Mestre Sandro Paixão, a Furacão Verde e Rosa demonstrou sua evolução contínua, enquanto a Harmonia, liderada por Pety Carvalho, ofereceu um espetáculo cativante. O Bloco Pior é Nada também fez sua contribuição, trazendo à tona marchinhas memoráveis dos Carnavais de Salão.

O público presente participou com entusiasmo, assim como, teve a representação de todas as co-irmãs. O ponto alto da noite foi a coroação de Val Bicca como madrinha da bateria Furacão Verde e Rosa, uma escolha aclamada por toda a comunidade. As rainhas e madrinhas de bateria de várias escolas se juntaram a ela para celebrar e cair no samba.

A presença e contribuição de figuras como o presidente Zezinho, João Aires, Dica e Anderson Bicca foram essenciais para o sucesso do evento. Além disso, a apresentação marcante da Rosas de Ouro deixou uma impressão duradoura, reforçando o talento e a energia da comunidade. A apresentação ficou por conta do integrante da escola e jornalista, Paulo Berquó.

Foi, sem dúvida, uma noite repleta de significado e alegria, onde a união e a tradição do Carnaval foram celebradas de forma inesquecível por todos os presentes – destacam os envolvidos.

Com informações Paulo Berquó

Fotos: Rosas de Ouro