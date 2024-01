Americano, do Colorado, reverencia a hospitalidade e a cultura de Alegrete

Mesmo com domínio limitado do português, expresso por palavras como obrigado, de nada, oi e tchau, Dave cativou a todos durante a entrevista conduzida por João Baptista Favero Marques, empresário, radialista e professor de letras, que gentilmente atuou como intérprete.

Eis a imagem que ilustra a célebre frase de Quintana: eles passarão…eu passarinho

Dave compartilhou um capítulo significativo de sua vida ao revelar que conheceu sua esposa, a alegretense Betina Souza, há 22 anos, quando ela embarcou em uma jornada aos Estados Unidos para aprimorar seu inglês. O casal, que não tem filhos, enaltece a terceira visita de Dave a Alegrete. Com um sorriso acolhedor, ele recordou a primeira visita há uma década, seguida por outra há um ano, e agora esta, que se mostrou tão especial quanto as anteriores.

Gastronomia no PAT, apresenta: risoto italiano ou arroz de gringo, receita de Roque Luiz Cervi

O americano, que dedica seus dias ao cuidado do gramado de um campo de golfe, em Montrose no Colorado, um esporte que lhe é apaixonante, compartilhou suas impressões sobre Alegrete. Destacou que, para sua surpresa, não notou muitas mudanças desde sua última visita, o que ressalta a estabilidade e autenticidade da cidade. Dave revelou seu apreço pelo churrasco e pela cerveja, elementos intrínsecos à cultura local. Durante um passeio noturno, explorou a Rua Venâncio Aires, imergindo nos sabores e aromas dos diversos estabelecimentos de gastronomia e drinks. Foi nesse cenário que ele cruzou caminho com Eduarda Antolini Favero, educadora física, com quem teve uma conversa descontraída, culminando na aceitação do convite para esta entrevista.

Fiscalização flagra veículo a 156 km/h, quase o dobro da velocidade permitida na 377

Dave, sempre atencioso, reconheceu a dificuldade da comunicação devido a barreira linguística, mas ressaltou que isso nunca foi um impedimento para construir amizades genuínas. Elogiou calorosamente a hospitalidade dos alegretenses, destacando que a capacidade única da cidade em receber estrangeiros com abertura e respeito, transcendo as diferenças culturais. Sorrindo, ele comentou sobre o caótico trânsito da cidade, observando com leveza que todos parecem estar sempre com muita pressa, uma característica peculiar que, para ele, acrescenta um toque especial à vida na cidade.

Gente que inspira| Ela encontrou uma saída digna e honrosa para sustentar a família

Quando questionado sobre sua suposta popularidade na cidade, Dave desconversou com humildade, afirmando não se considerar uma celebridade. Em vez disso, enfatizou seu apreço pelas amizades construídas ao longo das visitas e destacou Alegrete como um lugar onde as pessoas estão verdadeiramente conectadas, onde os laços familiares são valorizados acima de tudo. Brincando, revelou que, graças à esposa, adota a torcida pelo Grêmio quando está na região, um gesto encantador de integração cultural.

Personagens da Aldeia| Laurisnei de Castro, o “Ruivo” cria do Rincão da Palma

Com sorriso contagiante, Dave expressou sua gratidão pela oportunidade e pela entrevista, informando que já está com as malas prontas para retornar a Montrose, Colorado, nos Estados Unidos, onde reside. O encontro descontraído e a simpatia calorosa do americano certamente deixarão memórias duradouras na redação do PAT, servindo como um lembrete inspirador de que a conexão entre culturas é capaz de transcender fronteiras geográficas, enriquecendo a vida de todos os envolvidos.