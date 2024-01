Gente que inspira| Ela encontrou uma saída digna e honrosa para sustentar a família

Sem saber ao certo como limpar as formas, Simone foi aprendendo gradualmente, até que Josielen sugeriu que ela também limpasse formas e esteiras para a padaria. A princípio, ela não deu muita importância à ideia, mas um dia, sem alimento para seus filhos, acabou por limpar a casa de uma senhora, deparando-se com panelas extremamente sujas.

Impulsionada pela sua própria vontade, iniciou a limpeza das panelas, surpreendendo a dona da casa com os resultados impecáveis. Foi então que a filha da senhora sugeriu que Simone oferecesse seus serviços de limpeza externamente, levantando a questão se alguém pagaria por limpar panelas.

Desta forma, a trabalhadora publicou sua oferta: 10 panelas por 20 reais. A princípio, enfrentou críticas, questionando se ela não tinha vergonha de postar fotos de panelas sujas e encardidas, mesmo na sequência colocando como ficavam após a sua limpeza.

Antes Depois

Essas críticas, no entanto, só a fortaleceram, impulsionando-a a entregar um trabalho de qualidade aos seus clientes. Seu foco principal era garantir que seus filhos estivessem bem, alimentados e educados, proporcionando-lhes uma vida digna.

Com o tempo, seu negócio, “A Cristal”, cresceu, tornando-se um empreendimento familiar com a ajuda de seu filho Lucas e o apoio de seu esposo, que ficou desempregado. Simone valorizava a importância do aprendizado e, por isso, decidiu fazer um curso de auxiliar de serviços gerais, azulejistas e pintura, oferecido pela ONG Amoras. Este curso não só capacitou ela e suas colegas para o mercado de trabalho, mas também desafiou os estereótipos de gênero, mostrando que as mulheres têm cada vez mais espaço em diversas áreas profissionais.

Apesar das dificuldades, Simone persistiu, inspirada pelas palavras de encorajamento de sua família. Ela enfrentou momentos de dúvida, mas o amor por seus filhos e o desejo de proporcionar-lhes uma vida melhor a impulsionaram. O reconhecimento deles como a melhor mãe do mundo foi um incentivo adicional em sua jornada.

A alegretense não se limitou às expectativas dos outros, mas sim, encontrou sucesso por meio de suas habilidades e determinação. O projeto, “Construindo Daianas”, reflete sua aspiração de continuar crescendo e conquistando novas oportunidades. Mesmo enfrentando desafios, ela é grata pela solidariedade e apoio recebidos da comunidade de Alegrete, que sempre a acolheu calorosamente.

A história de Simone Cruz é uma prova do poder da resiliência e determinação, inspirando não apenas as mulheres, mas todos aqueles que enfrentam desafios em busca de uma vida melhor para si e suas famílias. Quem desejar fazer contato com Simone o número é: (55) 99217-1056.