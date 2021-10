Rotary retorna à Exposição depois de quase dois anos de pandemia

Com a realização e volta das atividades no Parque Dr Lauro Dornelles por ocasião da 79ª Exposição Agropecuária de Alegrete o Rotary Club Alegrete Sul vai estar com seus voluntário no parque.

Parque Dr Lauro Dornelles

Como de costume, vão estar na portaria fazendo esse trabalho de cobrança, na entrada, e vão retirar parte dos recursos para o clube de serviço que ajuda projetos da comunidade, conforme Paulo Monteiro.

Só que este ano mesmo retornando às atividades em sua totalidade, ao Parque, os cuidados permanecem e quem for visitar a Feira deve usar máscara, higienizar as mãos com álcool em gel e manter o distanciamento, conforme os protocolos.

Os voluntários do Rotary esperam que as pessoas obedecem as regras e a Expofeira seja de êxito e bons negócios, já em 2020 não houve acesso do público e, agora, com grande parte da população vacinada, as atividades retornam aos poucos.

Paulo Monteiro lembra que o público visitante deve, também, mostrar o cartão de vacina com pelo menos uma dose do imunizante para acessar o Parque. – Quando mais cuidado, mas estaremos seguros e uns ajudando os outros, observou o rotariano.

Os preços de acesso ao Parque são:

Carros: 15,00

Moto: 10,00

Pessoa: 5,00