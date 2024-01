Rotas do Pampa e grandes eventos vão impulsionar o turismo em Alegrete

O ano de 2023 encerrou com cenário positivo e um futuro promissor para o desenvolvimento econômico da cidade.

No ano foram abertas 1.043 inscrições municipais, dentre as quais os MEIS representam cerca de 52%.

Em uma entrevista com a secretária desenvolvimento e turismo Caroline Figueiredo, ela destaca a vinda de grandes empreendimentos e a confirmação de outros, que já nutrem intenção de investimento. Isso, gera um futuro alentador na área de turismo que já está fomentando a economia local com grandes avanços.

Este número representa o segundo maior, numa média desde 2017. Em 2022 foram 1.891. Atualmente são 7.550 inscrições ativas no município.

Ademais, pelo segundo ano, a cidade detém o maior PIB agrícola do Estado. Assim, com a economia principal fortalecida, outros segmentos também são fomentados, especial o setor de comércio e serviços que é o maior empregador, representando o maior número de atividades econômicas.

Alegrete tem se mantido com saldo positivo no Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.

Foi um ano desafiador, no qual a Sedetur, através dos seus departamentos e diretorias obtiveram importantes conquistas.

A casa do empreendedor, setor pelo qual passam todo e qualquer empreendimento, conquistou pela segunda vez a maior certificação do programada da Fundação Nacional de qualidade e Sebrae.

Em 2023 apenas cinco municípios de toda região fronteira e campanha (23 ao todo) conquistaram a certificação que representa eficiência , qualidade e desburocratização para abertura de novos negócios.

Seguindo a bandeira do atual governo. Com isto, Alegrete mantém o melhor tempo para abertura de empresas, menos de 8 horas e se prepara para a implantação do tudo fácil empresas o que levará este tempo para cerca de 15min e uma maior eficiência de protocolos e processos que passarão a ser online e integrados.

A diretoria de inovação e tecnologia encerrou suas atividades com balanço muito positivo especialmente das atividades do Expedita Alegrete Cidade Inovadora, com diversos eventos e projetos que impactaram milhares de pessoas, e propiciaram surgimento de novas startups e a aceleração de outras.

Através de parcerias firmadas entre a Fundação Maronna, o Pampatec, Unipampa e Prefeitura foram três projetos aprovados no Edital Inova Agro da SICT com a conquista de mais de 5milhoes para investimento em pesquisa.

Pelo segundo ano consecutivo, Alegrete participou como expositor da Mercopar, em Caxias do Sul, maior feira de inovação e tecnologia industrializa da América Latina, fortalecendo o trabalho desenvolvido na cidade que a torna referência na região. Houve participação também da South Summit, na Capital dos Gaúchos, por meio do Pampatec.

A diretoria de emprego e renda destaca ações como o projeto de Artesanato Regional, o Integrador e o I Feirão de Empregos e Profissões.

A diretoria de turismo findou o ano com posicionamento relevante da cidade como destino turístico na região da Campanha e Fronteira Oeste, com o lançamento de produtos através da capacitação de empreendedores locais.

Pelo primeiro ano do Festuris, principal feira do setor da América do Sul, Alegrete esteve na cidade de Gramado.

Tudo isso, enquanto se prepara para a realização do II Festival Estadual da Linguiça Campeira que está agendado de 22 a 24 de março. E foi em março de 2023, que o município protagonizou a primeira edição com grandes conquistas sócio-econômicas e turísticas para cidade.

De acordo com dados da secretaria de agricultura, houve acréscimo de ;2% na produção e consequente venda da linguiça, impulsionando o setor para novos horizontes.

O destaque dado para outros produtos da agroindústria local como azeite de oliva e lacticínios também foram impactados.

Outra missão para qual a gestão municipal, especialmente a equipe da Sedetur se prepara é para o evento da Chama Crioula do RS em agosto próximo.

Os setores de fiscalização merecem destaque pelo trabalho orientador que exercem suas funções, sempre com a preocupação de auxiliar os empreendimentos e comunidade com o as informações necessárias, bem como com o devido cumprimento das atribuições que exigem fiscalização quando necessário.

O Procon importante órgão que funciona junto a secretaria igualmente se destaca pelos tantos projetos realizados, especialmente o de Olho na Validade, o Feirão limpa nome e demais ações orientadoras e de fiscalização.

O ano que se encerrou trouxe um cenário real com foco no turismo rural, fazer de Alegrete uma cidade turística com atrativos diversos. A realização de uma etapa final do Campeonato Brasileiro de Velocross, Fórum de Turismo capacita o município a desempenhar projetos na área.

Para a secretaria, o 2024 será promissor e com grandes avanços no turismo, explorar melhor as potencialidades da 3ª Capital Farroupilha.