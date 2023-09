Rotativo fecha agosto com faturamento acima de R$ 70 mil e repasse ao município é de quase R$ 12 mil

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Em agosto o faturamento do rotativo fechou em R$ 70 mil 745 reais e 65 centavos, logo o repasse ao município foi de R$ 11 mil 909 reais e 28 centavos. Valor este direcionado ao Fundo Municipal de Trânsito, que é usado nas demandas diárias das vias da cidade, como pintura de faixas, placas, taxões e demais sinalizações viárias.

Mais um desgarrado do pago que encontrou oportunidades na serra gaúcha

Só na comercialização de tickets o rotativo contabilizou R$ 59.667,75 e em multa o valor foi de R$ 11.077,90 quase o total repassado ao Fundo. No dia 15 de agosto, o valor arrecadado em multas chegou a R$ 643,60. Já no dia 24, a arrecadação bateu o recorde do mês e totalizou R$ 3.078,35.

No primeiro semestre desse ano o repasse ao município foi de R$ 65.219,74 já nos primeiros dois meses neste 2º semestre já soma R$ 22.313,08. A BR Parking opera com 14 monitores e um fiscal nas ruas onde há cobrança do rotativo.