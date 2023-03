Rotativo multa os maus e os bons motoristas em relação à demarcação de vagas

Com o crescente número de veículos no município, encontrar uma vaga de estacionamento nem sempre é uma tarefa das mais fáceis, isso até mesmo na área que corresponde ao Estacionamento Rotativo.

Por esse motivo, em alguns pontos é comum ver motoristas ocupando mais de uma vaga e tomando o espaço que poderia ser utilizado por outro carro.

Mesmo com os espaços indicados pela pintura no asfalto, falta consciência por parte de alguns condutores, que não respeitam a demarcação.

Essa situação, resulta em irregularidade o que representa uma multa de 10 reais. Para os motoristas que estão atentos às demracações, essa iniciativa é positiva, contudo, nos últimos dias o PAT tem recebido muitas reclamações de condutores que dizem ter sido multados por responsabilidade de um outro motorista.

A alegação é que eles colocam na vaga conforme o veículo que está na frente ou atrás, na maioria das vezes, não observam se estão corretamente na vaga, por esse motivo, destacam que se sentem prejudicados pelo erro de outros condutores.

Essa reclamação, tem sido recorrente e a solicitação das pessoas que contataram o PAT é para que os agentes que atuam no rotativo, orientem os maus motoristas e possam observar quem poderá ser prejudicado pelo espaço já estar incorreto.

“Quando estacionamos na vaga que já está prejudicada pelo outro motorista, não é justo que que outros sejam multados. Tem que ter uma regra para que outros não paguem por quem realmente está errado”- citou uma condutora.

Em contato com responsável local, a informação foi de que, na maioria, não há como os funcionários identificarem quem foi o motorista que inicialmente estacionou errado, portanto, todos são autuados.

De acordo com artigo 181, item IV do CBT, estacionar em desacordo com as posições estabelecidas é infração passível de multa, que também pode ser aplicada para carros estacionados em vagas de motos. O artigo prevê que os veículos devem estacionar conforma a sinalização do local.

Implementado desde 2014 em Alegrete, o Estacionamento Rotativo atualmente tem mais de 900 vagas ativas.