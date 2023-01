Sem calçadas, pedestres usam ciclofaixa exclusiva para ciclistas

O hábito de pedalar pela saúde ou uso da bike como meio de transporte se torna bem comum em Alegrete.

Grupos de ciclistas organizados sempre gestionaram ciclovias ou ciclofaixas em várias partes da cidade para que possam pedalar com segurança.

E assim a cidade vem mudando neste quesito importante para quem pedala. Primeiro com a ciclovia da Avenida Rondon, depois, a da Tiaraju e por último a da Avenida Integração. Já são mais 20 km em ciclofaixa no município e ainda neste ano, a Prefeitura promete construir a 1ª ciclovia da cidade que será implantada na Avenida Caverá.

Porém este espaço exclusivo para quem pedala, seguidamente é dividido com quem faz caminhada ou corre.

Só que isto, conforme relato de ciclistas, pode ser perigoso, porque ao pedalar na ciclofaixa quando ele encontra um pedestre, no espaço, precisa invadir a via e disputa o espaço que é definido para veículos automotores e tração animal.

Duas senhoras, do bairro Capão do Angico, nesta semana cedo da manhã, estavam caminhando na ciclofaixa da Avenida Tiaraju comentaram que sabem que ali não é lugar para caminhar, mas fazem isso porque não tem calçadas e na rua é muito perigoso.

– Uma vez quase fomos atropeladas e agora caminhamos no sentido contrário das bicicletas e quando avistamos uma saímos para a lateral, disse uma que mora na Rua Açucena.

Porém, a cena é corriqueira, pessoas caminhando ou correndo na ciclofaixa obrigam os ciclistas a saírem do seu espaço. “O problema é não darem espaço. Utilizar não é o problema. Até porque não tem calçada e ali é mais seguro. É o bom senso do pessoal em dar o lado”, detalha uma ciclista.

“Acho que quem quer caminhar ou correr vai para a pista de eventos ou vai correr na rua. Essa história de compartilhar ciclofaixa com pedestres é furada”, rebate um ciclista que usa o espaço diariamente para ir e vir do trabalho.

O uso da ciclofaixa por parte do pessoal que faz caminhada ou corrida e não dão espaço, transitam no meio da faixa que já é estreita é um problema. Tentamos sempre assobiar, chamar ou fazer qualquer coisa para que eles escutem e deem passagem. Mas a grande maioria não se importa ou está de fone e nem escuta fazendo com que tenhamos que entrar na avenida no meio dos carros que nos buzinam e mandam ir para pista (com toda razão). Falta de sinalização orientando e mais iluminação. Na segunda-feira presencie a cena de um senhor que estava passeando na ciclofaixa, pedir licença e o pedestre não saiu, ele foi freando a bike até encostar nas pernas do pedestre que ficou bravo”, comentou uma ciclista que usa a ciclofaixa ao sair para seu treinamento.