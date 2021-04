RPPS do estado dispensa prova de vida até o final de maio

Compartilhe















A instrução normativa do IPE Prev Nº 3 de 29 de março de 2021 dispõe sobre a prorrogação de medidas complementares e temporárias relativas ao serviços decorrentes da pandemia do Covid-19, no âmbito do Instituto de Previdência do Estado do RS.

Dentre as medidas está a a dispensa da prova de vida dos aposentados, pensionistas e militares inativos vinculados ao RPPS/RS que foi prorrogada até o dia 31 de maio.

A informação é do gerente geral da agência do Banrisul de Alegrete, Dionathan Reimann, diz que isso deve- se a pandemia que mudou muitos serviços e para que todos possam fazer com tranquilidade, porque o mais importante é a saúde das pessoas, destacou. Isso também para não ter aglomeração nas agências, visto que os risco de contaminação continuam altos, observa.