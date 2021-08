Três arrombadores são presos pela BM com produtos do furto

Três indivíduos foram presos em flagrante pela Brigada Militar, na madrugada de quarta-feira(4), em Alegrete.

Conforme informações dos policiais, houve uma denúncia de que um estabelecimento comercial, localizado na Praça Getúlio Vargas, havia sido arrombado e furtado. De pronto, as guarnições iniciaram as buscas e, próximo ao terminal de ônibus, interceptaram o trio. No momento em que as viaturas aproximaram- se dos acusados, eles derrubaram alguns itens como cigarros e bebidas. Os homens de 28,41 e 33 anos possuem uma considerável ficha policial.

Encaminhados à Delegacia de Polícia, em contato com o Delegado plantonista, foi determinado flagrante para os três. Depois de ouvidos, eles foram levados ao Presídio Estadual de Alegrete. Os materiais que estavam com eles, recuperados pela guarnição, foram apreendidos e posteriormente seriam restituídos ao proprietário.