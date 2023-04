Ruas do Centro, com intenso tráfego, recebem nova pavimentação

Condutores e quem circula pelo Centro reclamam de que muitas ruas em bairros foram pavimentadas e onde tem maior movimento deixava a desejar.

Mas dentro do trabalho da Secretaria de Planejamento, aos poucos, essas vias vêm recebendo muitas melhorias. Uma das primeiras a ser repavimentada foi a rua Luis de Freitas.

Pavimentação da Rua Demétrio Ribeiro e Tamandaré

Agora, a frente de trabalho já pavimentou a Rua Demétrio Ribeiro desde a praça Getúlio Vargas até a Rua Tiradentes. E na sequência, a informação é de que a próxima rua a receber o trabalho vai ser a Tamandaré e a parte da Tiradentes que já tem pavimentação.

O trabalho, de acordo com o Vice- prefeito é o Secretário de Planejamento é Vice-prefeito, Jesse Trindade, está sendo realizado com recursos próprios do Município. Outra que precisa de urgente repavimentação é a Mariz de Barros e a informação é de que, provavelmente, a Prefeitura faça esse trabalho no próximo mês de maio.