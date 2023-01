Ruas mais vazias neste início de janeiro em Alegrete

Além do período de férias escolares, muitos também estão em férias do trabalho. Com o calor que faz em Alegrete, quem pode sai da cidade em direção ao litoral, outros vão para o interior do Município ou balneários da Região.

As ruas centrais da cidade estão bem mais vazias e este comportamento tende a ser mais acentuado no decorrer do mês de janeiro.

A presidente do Sindilojas, Vanessa Machado, diz que realmente depois do mês de dezembro a tendência é diminuir o movimento do comércio e a partir da segunda quinzena de janeiro as lojas começem a pensar em fazer promoções de produtos de verão.