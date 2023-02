Ruas vazias: agentes do rotativo andam de um lado para o outro sem ter o que fazer

Share on Email

Mesmo com este cenário, seis agentes do rotativo de Alegrete, estavam de um lado para outro, praticamente sem ter o que fazer.

Suspeito de realizar disparos de arma de fogo, em via pública, é preso em flagrante

Se neste dia eles tem meta, certamente não vão conseguir fechar. Única coisa boa é que a temperatura está bem melhor do que há algumas semanas passadas, já que usam botinas e uniforme.

Jarbas Messa, fiscal do serviço em Alegrete, disse que nem a empresa ou a Prefeitura os liberaram, neste dia, e que estão cumprindo com a carga horária de acordo com o que estabelece a BR Parking.