Vídeos: dois alegretenses são presos com drogas avaliadas em mais de 2 milhões de reais – diz PRF

Na manhã desta segunda-feira (20), a Polícia Rodoviária Federal prendeu dois homens que transportavam cocaína e crack no interior de um carro, na BR 290, em Alegrete.

Em ação de combate ao crime na rodovia, dentro da Operação Carnaval 2023, Policiais Rodoviários Federais deram ordem de parada ao condutor de um Renegade, com placas de Belo Horizonte, que seguia no sentido Porto Alegre-Alegrete. O motorista desobedeceu a ordem dos PRFs e fugiu, mas foi seguido pela viatura e interceptado logo à frente.

Os criminosos, um homem de 29 e outro de 18 anos, ambos de Alegrete, desceram do automóvel e tentaram fugir a pé, correndo, mas foram alcançados pelos policiais. O indivíduo de 29 anos já possuía passagens por receptação e ameaça. No interior do veículo foram encontrados 12,8 kg de cloridrato de cocaína e 3 kg de crack.

Os traficantes foram presos em flagrante e encaminhados à polícia judiciária local, com a cocaína, o crack e o carro apreendidos.