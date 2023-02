Suspeito de realizar disparos de arma de fogo, em via pública, é preso em flagrante

Share on Email

Na madrugada desta segunda-feira(20), por volta das 3h, uma guarnição da Brigada Militar tomou conhecimento quanto a disparos de arma de fogo ocorrido nas imediações de um bar na Rua Demétrio Ribeiro, Centro, em Alegrete.

No endereço, foram analisadas imagens do sistema de videomonitoramento o que foi possível identificar características dos indivíduos, que já não estavam mais no local.

Na sequência, durante as buscas, os PMs identificaram dois homens com as mesmas características, na Rua Venâncio Aires próximo ao evento de Carnaval.

Ambos foram abordados e constatado que o suspeito de 20 anos estava com um revólver calibre 32 marca Taurus, com 05 munições intactas e 01 deflagrada, na cintura. Já o outro um homem de 18 anos, estava com um facão de aproximadamente 30cm de lâmina, também, na cintura.

Os indivíduos foram encaminhados à UPA e posteriormente apresentados na Delegacia de Polícia, onde o homem de 20 anos foi atuado em flagrante por Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido, pela Delegada de Plantão.