Sábado, 21 de agosto, a vacinação chegou aos jovens de 18 anos

A vacinação contra a Covid-19, iniciou em Alegrete, no dia 18 de janeiro deste ano. Depois de oito meses, chegou o momento mais esperado que indica que quase toda a população até os 18 anos já está imunizadas. Na manhã de sábado(21) de agosto, a Secretaria de Saúde anunciou que a faixa etária que havia começado com 21 anos, já estava em 18 anos ou mais.

Vacinação contra Covid-19

A logística montada no Ginásio do IEEOA deixou o trabalho muito dinâmico e a fila que se formou próximo às 11h foi rapidamente dissipada. O trabalho era muito ágil com sete equipes, da Secretaria de Saúde, coordenadas pela Enfermeira Juliana Michael no Ginásio.

Na entrada, havia a distribuição de fichas que encerrou por volta das 11h30min e depois a higienização. Cadeiras com distanciamento, o cadastramento e a imunização.

No total, foram aplicadas 1.250 doses da vacina Fiocruz /Astrazeneca cedidas pela Secretaria de Saúde de Santana do Livramento. O que mais se viu na fila foi o sorriso largo, embora a máscara de muitos jovens, alguns, destacaram à reportagem que a sua imunização representa também, um cuidado a mais com familiares do grupo de risco ou idosos.

Desde o início da imunização, tem sido divulgado à população que, embora sejam muito eficientes para evitar casos graves da doença, nenhuma das vacinas oferece 100% de proteção. Por isso, mesmo os vacinados não podem deixar de lado as outras medidas de prevenção, como distanciamento social e uso de máscaras. Além de realizarem a segunda dose. Na próxima semana, a vacinação prossegue em Alegrete para 18 anos ou mais. Todos àqueles que se vacinaram dentro de um intervalo de 15 dias também podem realizar a imunização contra a Influenza(H1N1).

Para se vacinar é necessário apresentar documento de identificação com foto e CPF. No momento da vacinação é possível fazer doações de alimentos para a campanha “Vacinação Solidária”. Todas as doações serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

A Secretaria de Saúde de Quaraí também liberou 1000 doses para Alegrete, as quais foram aplicadas na quarta-feira (18) e quinta-feira (19) desta semana. Ao todo, foram 4250 doses de vacinas contra a Covid-19 disponibilizadas por esses dois municípios às demais cidades da região.