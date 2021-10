SAE realiza no sábado testes rápidos gratuitos para detecção da sífilis

As ações, em parceria com a ESF do Centro Social Urbano, também, fazem parte do Dia Nacional de Mobilização da Multivacinação, que acontece das 8h às 17h.

A Sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) curável e exclusiva do ser humano, causada pela bactéria Treponema pallidum. Pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios (sífilis primária, secundária, latente e terciária).

A Sífilis congênita é uma doença transmitida da mãe não tratada ou tratada de forma não adequada para criança durante a gestação (transmissão vertical). Por isso, é importante fazer o teste para detectar a sífilis durante o pré-natal e, quando o resultado for positivo (reagente), tratar corretamente a mulher e sua parceria sexual, para evitar a transmissão.

Recomenda-se que a gestante seja testada pelo menos em três momentos:

Primeiro trimestre de gestação;

Terceiro trimestre de gestação;

Momento do parto ou em casos de aborto.