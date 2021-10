Os alegretenses Gabriela Amaral Calegari e Edilson Oliveira estão felizes da vida. Prestes a completar 5 anos juntos, Gabriela e Edilson residem em Manaus desde fevereiro de 2019.



O Edilson é militar do Exército e ela Técnica de Enfermagem, os alegretenses se transferiram para Amazonas devido o trabalho de Edilson.



Apaixonados por futebol, são colorados fanáticos e mesmo longe acompanham o time do coração e sempre assistem todos os jogos e as notícias nos canais de esportes.

Gabriela conta que em 2019, tiveram a primeira oportunidade de ir em um jogo na Arena da Amazônia, foi no jogo válido pela Série D, entre Manaus e Caxias.



Mas a história a seguir é recheada de surpresa e emoções. O casal de alegretenses conta que quando souberam que o jogo do Brasil em Manaus teria público, eles foram ao delírio.

Gabriela e Edilson no estádio

Gabriela intimou o esposo e que não perderiam esse jogo por nada. Ela ficou atenta a venda de ingressos que só foi liberado uma semana antes pelo site da CBF. Quando foi liberado, os valores assustaram o casal e aí começou uma longa história.

“Era um valor acima do que nós imaginávamos, pois teria mais o custo dos testes para Covid que precisávamos apresentar junto a carteira de vacina com as 2 doses”, explicou a alegretense.

Foi então que ela teve uma “ilustre ideia”, como prefere nominar esse fato. Gabriela começou a mandar mensagem para o jogador colorado Edenilson, um dos ídolos do casal que estava escalado para o jogo da Seleção.

“Mandei mensagem para ele no Instagram, falando que queríamos muito ir no jogo para prestigiar ele e para nós seria um sonho, falei que somos colorados”, explicou.

E assim, Gabriela fez durante toda semana, mandou inúmeras mensagens, curtia fotos, reagia e comentava o storys do atleta no Instagram.

“Eu também tentei fazer ligação e chamada de vídeo, até fiz print e enviei no grupo de amigos e família brincando que ele não me atendia (risos), fiz e compartilhei nos meus storys os prints, e vários outros relacionados ao jogo e marcava ele”, conta a alegretense.

Foi então que o Governo do Estado lançou a campanha “Vacina Premiada” onde seriam sorteados 3 mil ingressos para quem reside no estado do Amazonas, uma forma de incentivo para o povo amazonense tomar a vacina.

O casal fez a inscrição e todo dia acompanhavam. “No total foram 13 dias de sorteio, aí saia a lista, eu conferia e nada. No último dia eu olhei e a decepção veio”, relembra Gabriela.

Mas o que ela não sabia, era que o melhor estava por vir. Na última terça-feira no feriado de Nossa Senhora Aparecida, o casal foi ao centro e após o almoço, na volta quase chegando em casa ela recebeu uma mensagem no Instagram e quando abriu não acreditou, era o Edenilson respondendo: – Boa Tarde, ainda querem ir no jogo? Fico no aguardo e vcs pegam os ingressos no hotel.

Recado do jogador

Gabriela e Edilson, ainda sem acreditar agradeceram a Deus, a felicidade não cabia no peito conta ela. “Chegamos em casa e combinamos que não ia ser postado nada sobre isso até o jogo, e de noite iríamos no hotel pegar os ingressos e claro conhecer ele”, explicou a alegretense.

Assim que terminou o treino da Seleção, eles saíram de casa para o hotel. “Tinha muitas pessoas lá na frente, ficamos aguardando no carro até ele nos comunicar que poderíamos entrar no hotel. Passamos informações da placa do carro para ele. Quando ele deu o sinal nós entramos. Fomos direcionados ao saguão do hotel e lá ficamos aguardando ansiosos. Então ele veio pessoalmente nos cumprimentou e entregou os ingressos, a emoção tomou conta”, relembra Gabriela.

Conversa para receber os ingressos

Conversamos por uns 5 minutos, ele nos deu autógrafo e tiramos fotos. Um cara muito humilde, agradecemos muito a ele, pois são 405 mil seguidores, chove mensagem no direct e entre tantos ele notou a minha mensagem e ainda nos presenteou com os ingressos” fala uma emocionada colorada.

Edenilson ainda mandou as informações que teria que cadastrar no site da CBF. O que o casal fez tudo certinho para assistirem o jogo na noite de ontem (14).

Autógrafos e ingressos

“Foi incrível ver a Seleção de pertinho, e o Edenilson que entrou no finalzinho, mas valeu muito a pena. Um sentimento inexplicável. Meu esposo e eu estamos muito felizes. Deu tudo certo. Vou levar essa história para sempre no meu coração”, contou a alegretense.



Gabriela com o manto sagrado



Em campo o Brasil deu um show e goleou a seleção do Uruguai, por 4 a 1. Com gols de Neymar, Raphinha (2) e Gabi, o time de Tite está virtualmente no Catar.

Visão privilegiada na Arena

Torcida fez a festa em Manaus

Fotos: reprodução