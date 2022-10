Safras de arroz e soja em pleno plantio em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Com o tempo bom, o trabalho de plantio da próxima safra de arroz não para nas lavouras de Alegrete.

De acordo com o IRGA, 15% da área de mais de 50 mil ha de arroz cultivada em Alegrete, já foi plantada no Município. Ivo Mello que dirige a unidade de Alegrete informa que as barragens estão cheias e isso é bem importante.

Sem chuva o trabalho não para, só que para esta semana tem previsão de chuva aqui no Município.

Área de plantio de soja vai aumentar em Alegrete o que vai impactar no aumento do PIB. A previsão é de que sejam produzidos 100 mil ha de soja, conforme a EMATER que informou ainda que 60% dos que produzem soja aqui em Alegrete vêm de outros municípios.