Feira abre à noite, e livreiros já estão no largo do Centro Cultural

Aproximadamente oito livreiros já montavam seus acervos na expectativa de boas vendas nesta retomada de evento que promete receber um bom público a partir desta noite.

Variedades de obras, livros de vários gêneros literários estarão ao alcance dos visitantes

A abertura oficial ocorre às 19h. Com o slogan “Ler é dar vida a imaginação”, a feira terá uma diversificada programação com atividades formativas, palestras, cinema, seminário, praça de alimentação, além de bancas de vendas, contação de histórias, palestras, bate-papos com escritores, oficinas literárias, espetáculos musicais e teatrais, lançamentos de livros e muito mais.

Cinema 8D deve atrair atenção das crianças

Praça de alimentação no local a espera do público

De 4 e 9 de outubro, o Largo do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek na Praça Oswaldo Aranha, a 41ª Feira do Livro ganha destaque. Promovida pela prefeitura, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com o Sistema Fecomércio Sesc, o evento terá como patrono o escritor Marcelo Rocha e homenageará a autora Rosane Castro, a musicista Iracema Marconato e poeta Laci Osório (In memorian).

Nesta terça-feira encerra o I Seminario Jykre kar: diálogos para uma educação etnico-racial em Alegrete, que foi desenvolvido em dois dias, paralelamente a programação da feira. A comercialização de livros será realizada tão logo os livreiros finalizem a arrumação dos stands. Às 19h, acontece a abertura oficial do evento.

Stands de livros devem ficar prontos no final desta manhã de terça

Confira a programação do dia 5 de outubro (quarta-feira):

PÁGINAS ABERTAS

9h – Abertura dos estandes para comercialização de livros

10h às 12h – Lançamento de e-book – Alunos do 6º ano da Escola Freitas Valle

LONÃO DE IDEIAS

9h às 17h – Cicerone Cultural – Marcos Caye / Santa Maria

10h – Bate papo com o Patrono: “Literatura e Histórias de Leitura” – Marcelo Rocha / São Borja, e após lançamento do livro “Toda a Chuva”

11h – Apresentação das escolas

12h30 – Contação de histórias para os polos – Rosane Castro / Cachoeirinha

14h – Apresentação das escolas

15h – Contação de histórias – Rosane Castro / Cachoeirinha

15h30 – Contação de histórias – Lúcia Tucuju / RJ

16h – Apresentação das escolas

18h – Lançamento de livros

19h – Recital Poético “Laci Osório – Da ecologia ao social” – Sociedade Literária Rui Neves

20h – Espetáculo “Eu, Pessoa e outros eus” – Jairo Klein / POA

ESPAÇO OFICINAS

9h – Oficina de contação de histórias com temática indígena – Lúcia Tucuju / RJ

Local: Biblioteca Pública Mário Quintana (Área Adulta)

Classificação etária: A partir dos 16 anos.