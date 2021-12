Saiba como manter os insetos longe da sua casa

Com o calor chegando, os insetos começam a surgir em maior quantidade e a invadir as casas, causando desconforto nos moradores.

Atualmente, grande parte da população brasileira é alérgica a picada de insetos e faz de tudo para se proteger deles, e devido a algumas características negativas dos produtos disponíveis, como o fato de serem prejudiciais às pessoas e até mesmo aos pets, as pessoas acabam recorrendo a métodos caseiros.

Confira abaixo algumas receitinhas caseiras para acabar com esse problema:

Incenso e velas: O cheiro e a fumaça dos incensos e velas faz com que os insetos não se aproximem do lugar.

Vela natural de laranja: Corte uma laranja ao meio e tire os gomos. Após isso, derreta a cera e coloque na laranja, adicionando cravos e o pavio. Pode ser usado em lugares abertos e fechados.

Óleo de eucalipto: Funciona como repelente e anti-inflamatório. É só misturar 15 gotas de óleo de eucalipto em ¼ da xícara de água e aplicar pelo corpo ou borrifar em lugares da casa.

Louro: 20 gotas de óleo de louro misturadas em ¼ da xícara de água. Assim como o anterior, é só borrifar pela casa.

Vinagre de maçã: O cheiro ajuda afastar os insetinhos, sendo um jeito fácil, econômico e não prejudicial à saúde. É só misturar meia xícara de água em meia xícara de vinagre de maçã e aplicar por toda a casa.

Trouxinhas de tempero: Trouxinhas de hortelã, manjericão, orégano e alecrim são uma ótima escolha. Espalhe essas trouxinhas pela casa, além de eliminar o cheiro de mofo, elimina também as baratas e formigas.

Água e Cravo-da-Índia: Ingredientes: ½ litro de álcool de cereais; 10g de cravo-da-índia; 100 ml de óleo de amêndoa e uma vasilha com tampa.

Modo de fazer: Armazene o cravo e o álcool em um recipiente com tampa por quatro dias, chacoalhando o frasco duas vezes ao dia. No quinto dia remova os cravos e coloque em um frasco spray junto com o óleo. Aplique no corpo a cada duas horas, sempre chacoalhando antes de usar.

Geovanna Valério Lipa