Saiba o que é o método dois minutos e a sua eficácia para o trabalho doméstico

Em algum momento, vamos precisar desempenhar este papel de anfitrião, até porque não dá para ser sempre o “visitante”. É claro que, quando recebemos convidados em nossa casa, é recomendável, com antecedência, planejar o que oferecer de petisco e bebida. Além disso, a fim de causar uma boa impressão, é necessário que a casa esteja limpa, e é aí que, muitas vezes, os anfitriões deixam a desejar.

“Depois eu lavo a louça”, “amanhã eu organizo o roupeiro” e “mais tarde eu lavo roupa” são algumas das frases mais faladas pelas pessoas que gostam de postergar as atividades domésticas. Nos últimos anos, um termo que começou a ser utilizado com bastante recorrência pelas pessoas, não só em relação ao ato de adiar as responsabilidades de casa, mas em outras situações, é procrastinação. Deixar para depois, apesar de parecer uma boa alternativa, pode acarretar contratempos na sua rotina.

Com o objetivo de ajudá-lo no combate a tão trivial procrastinação, no que se refere às tarefas domésticas, vamos apresentar um método que poderá auxiliá-lo a estar sempre em dia com os compromissos caseiros. Ele é chamado de método dois minutos. Esse método consiste em você analisar as atividades que faz, diariamente, na sua casa, e ver aquelas que duram menos de dois minutos para ser feitas.

Alguns exemplos de atividades rápidas são: lavar o prato e o copo após o café da tarde; lavar a roupa de ginástica após voltar da academia; arrumar as correspondências e papeis que ficam largados no canto da mesa ou, às vezes, na entrada da casa; entre outras atividades.

Os exemplos de atividades domésticas descritos acima, segundo o método dois minutos, devem ser colocados como prioridade no cotidiano das pessoas. Mesmo que você seja um sujeito atarefadíssimo, ao menos dois minutos, você conseguirá dispor para uma dessas tarefas. Tão logo comece a seguir o método dois minutos, você verá que a sua casa estará mais organizada e pronta para receber visitas. Não deixe para depois.

João Baptista Favero Marques