Saiba por que as aulas estão escalonadas no Oswaldo Aranha

As aulas em uma das maiores escolas de Alegrete, a estadual Oswaldo Aranha, estão escalonadas neste começo de ano.

O diretor da Escola, professor Ernesto Viana, diz que isso acontece porque o prédio da Rua General Sampaio está interditado, com obras no terceiro pavimento que atrasaram por conta de um aditivo que a empresa solicitou. E, também, porque os bombeiros exigiram adaptações do PPCI do prédio .

Devido a isso, as aulas estão sendo ministradas somente no prédio da Avenida Freitas Valle. E para acomodar todos os 1.100 alunos a direção precisa, até que o prédio seja liberado, que as aulas sejam escalonadas.

O diretor informa que os ajustes no PPCI dos Bombeiros, com tudo o que solicitaram saiu por cerca de 25 mil e que nesta quinta-feira haverá uma vistoria por parte deles. – Se nos liberarem o térreo, o primeiro e o segundo piso, já poderemos melhorar o atendimento aos nossos alunos e as aulas não vão mais precisar de escalonamentos.