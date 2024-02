Saiba por que este ano terá 366 dias

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O ano bissexto acontece a cada quatro anos e tem duração de 366 dias, diferentemente dos demais que têm 365 dias. E por conta disso, em 2024, o mês de fevereiro finda neste dia 29. A inclusão de um dia foi feita para aproximar o calendário ao movimento de translação da Terra, tempo que o planeta leva para dar a volta no Sol, que é de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Essas horas que ultrapassam os 365 dias são compensadas a cada quatro anos, no dia 29 de fevereiro.

Uma curiosidade e para os que nasceram dia 29 de fevereiro como fazem para comemorar o seu aniversário, já que o ano bissexto e registrado no calendário a cada quatro anos.

Os aniversariantes de 29 de fevereiro não precisam esperar quatro anos para comemorar o aniversário: eles podem celebrar a data em 28 de fevereiro, quanto em 1º de março. No entanto, a DNV (Declaração de Nascido Vivo) proíbe registrar o nascimento em uma data diferente.

O ano bissexto foi adotado na ditadura de Júlio César, cerca de 50 anos a.C., na Roma Antiga, para ajustar o ano civil ao ano solar. No entanto, a escolha do dia 29 de fevereiro para ser acrescido a cada quatro anos só passou a vigorar em 1582, com o calendário gregoriano.”

Veja mais sobre “Ano bissexto” em: https://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/ano-bissexto.htm