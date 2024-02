Cantinho da Leitura é retomado na Santa Casa com ampliação de novos espaços

Share on Email

A espera para ser atendido em serviços da Santa Casa tem um aliado importante, os livros que serão colocados em mais espaços do Hospital. O projeto iniciou antes da pandemia, em 2017, e agora está sendo reativado com auxílio da bibliotecária Aliriane Almeida e o assistente social, Jofer Maciel. O objetivo é ajudar quem espera por consultas, exames ou para fazer visitas a passar o tempo de forma mais amena com a leitura.

A bibliotecária Aliriane Ferreira Almeida, responsável pela Biblioteca Pública Mário Quintana que funciona no Centro Cultural, entregou uma caixa mais de 40 livros ao hospital reforçando o estoque existente. Jofer Maciel, assistente social da ouvidouria, da Santa Casa é o responsável pela retomada do projeto, o Cantinho de Leitura e adianta que os livros vão estar em outros espaços do Hospital. Será uma retomada muito bacana sempre visando melhorar aos nossos pacientes e usuários dos serviços da Santa Casa, cita.

Uma solicitação é de que as pessoas leiam, usufruam do conteúdo, mas não levem as obras, porque vão servir para muitas outras pessoas.